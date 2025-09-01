Финляндия проводит учения с США в 70 км от России

Финляндия проводит учения с США в 70 км от России США и Финляндия начали учения «Карельская цитадель» у границы с Россией

Учения «Карельская цитадель — 25» стартовали около российско-финской границы, сообщили в Сухопутных войсках Финляндии. Участие в них принимают военнослужащие из США. Всего задействованы около 900 человек личного состава и около 150 единиц техники. Учения проходят в области Кюменлааксо, расположенной в 70 км от российского поселка Торфяновка в Ленобласти.

Помимо Карельской бригады, в учениях примут участие военнослужащие Финской военной академии и подразделение Национальной гвардии Вирджинии из США, — говорится в сообщении.

Накануне на полигоне Лепельский в Витебске стартовали учения ОДКБ «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025». В маневрах принимают участие контингенты Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности, в том числе Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Польши ведется строительство нового военно-тренировочного лагеря для подготовки украинских военнослужащих. Объект возводится на территории учебно-тренировочного центра сухопутных войск в городе Нова-Демба.