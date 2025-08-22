Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ

Минобороны Польши: в стране строят новый тренировочный лагерь для военных ВСУ

Владислав Косиняк-Камыш Владислав Косиняк-Камыш Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

На юго-востоке Польши ведется строительство нового военно-тренировочного лагеря для подготовки украинских военнослужащих, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. Объект возводится на территории учебно-тренировочного центра сухопутных войск в городе Нова-Демба, передает телеканал TVP Info.

Строительные работы начались 14 июля и в настоящее время находятся на завершающей стадии. Министр подтвердил, что лагерь будет полностью готов к 1 сентября текущего года, после чего сразу начнется первый курс обучения для вооруженных сил Украины.

Проект реализуется при поддержке и содействии Норвегии, что подчеркивает международный характер помощи Украине. Лагерь расположен в Подкарпатском воеводстве, которое граничит с Украиной.

Ранее представитель польской полиции Марчин Юзвик заявил, что неопознанный объект упал на кукурузное поле в населенном пункте Осины, после чего взорвался. По его словам, на месте падения нашли пластиковые и металлические обломки.

Позже Косиняк-Камыш заявил, что упавший на территории страны в ночь на 20 августа дрон якобы имеет российское происхождение. При этом министр не привел никаких доказательств после сделанного заявления.

Польша
Украина
ВСУ
Владислав Косиняк-Камыш
