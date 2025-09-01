Школьника вылечили от редкой фобии гипнозом В Великобритании ребенка с помощью гипноза вылечили от фобии овощей

Школьник из Великобритании по имени Ленни Сартин избавился от редкой фобии овощей благодаря сеансу гипноза, передает Manchester Evening News. На протяжении семи лет мальчик питался исключительно картофелем в мундире с фасолью и сыром.

Родители переживали из-за его питания, но не придавали этому большого значения, полагая, что пользы картофеля будет достаточно. Однако со временем стало очевидно, что у восьмилетнего мальчика недостаточно энергии, и у него начали проявляться другие признаки: он засыпал уже в семь вечера и страдал от синдрома беспокойных ног.

Обычные врачи оказались бессильны помочь мальчику. Тогда мать школьника прибегла к альтернативным методам лечения. Она узнала из интернета, что гипнотерапевт помог ребенку с аналогичной проблемой, и привела Ленни на сеанс. По словам женщины, двухчасовая гипнотическая сессия оказала положительный эффект. С тех пор мальчик начал без проблем есть фрукты и овощи.

Ранее психиатр Геннадий Банников предупредил, что попытки стереть воспоминания об измене партнера с помощью гипноза могут навредить психике. Он рекомендует прожить негативные эмоции и отпустить ситуацию.