01 сентября 2025 в 19:25

Школьника вылечили от редкой фобии гипнозом

В Великобритании ребенка с помощью гипноза вылечили от фобии овощей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Школьник из Великобритании по имени Ленни Сартин избавился от редкой фобии овощей благодаря сеансу гипноза, передает Manchester Evening News. На протяжении семи лет мальчик питался исключительно картофелем в мундире с фасолью и сыром.

Родители переживали из-за его питания, но не придавали этому большого значения, полагая, что пользы картофеля будет достаточно. Однако со временем стало очевидно, что у восьмилетнего мальчика недостаточно энергии, и у него начали проявляться другие признаки: он засыпал уже в семь вечера и страдал от синдрома беспокойных ног.

Обычные врачи оказались бессильны помочь мальчику. Тогда мать школьника прибегла к альтернативным методам лечения. Она узнала из интернета, что гипнотерапевт помог ребенку с аналогичной проблемой, и привела Ленни на сеанс. По словам женщины, двухчасовая гипнотическая сессия оказала положительный эффект. С тех пор мальчик начал без проблем есть фрукты и овощи.

Ранее психиатр Геннадий Банников предупредил, что попытки стереть воспоминания об измене партнера с помощью гипноза могут навредить психике. Он рекомендует прожить негативные эмоции и отпустить ситуацию.

Великобритания
дети
фобии
гипноз
