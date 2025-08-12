Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 12:32

Психиатр раскрыл, поможет ли гипноз стереть воспоминания об измене

Психиатр Банников предостерег от попыток избавиться от воспоминаний через гипноз

Фото: Shutterstock/Tero Vesalainen

Попытки стереть воспоминания об измене партнера с помощью гипноза могут лишь навредить психике человека, заявил KP.RU психиатр Геннадий Банников. Он посоветовал прожить негативные эмоции и отпустить ситуацию, а не полностью удалять травмирующее событие из памяти.

Насчет «стереть» воспоминания, — это вызывает много вопросов, ведь память — одна из составляющих личности человека. Любые сложные события требуют перепроживания при поддержке и сопровождении профессионала, — отметил Банников.

При этом он подчеркнул, легкий гипноз, когда пациент находится в сознании, порой помогает проработать травму. В таком случае человек может расслабиться и поделиться с врачом заблокированными воспоминаниями.

Психолог Юлия Ковалевская ранее посоветовала медитировать и заниматься практиками гипноза, чтобы справиться с профессиональным выгоранием. По ее словам, при такой проблеме важно максимально снизить уровень стресса.

гипноз
психиатры
измены
психика
Психиатр раскрыл, поможет ли гипноз стереть воспоминания об измене
