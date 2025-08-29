День знаний — 2025
29 августа 2025 в 08:28

Киев обвинили в отказе забирать тела погибших у Купянска и Кременной

Военэксперт Марочко: Украина не эвакуирует тела солдат у Купянска и Кременной

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командование Вооруженных сил Украины отказывается эвакуировать с поля боя тела военнослужащих, погибших под Купянском в Харьковской области и под Кременной в Луганской Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, тела солдат лежат там месяцами.

Мне поступает информация с разных участков линии боевого соприкосновения, что огромное количество трупов украинских военнослужащих на линии боевого соприкосновения не эвакуируются месяцами. И эти цифры идут не десятками, а сотнями, — сказал Марочко.

Он уточнил, что больше всего трупов лежит на участках, где продвигаются российские войска. При этом из-за жары тела солдат «скелетируются буквально за пару недель». В связи с этим установить личности погибших без ДНК-теста невозможно.

Ранее в Великой Чернечине Сумской области ликвидировали украинского подполковника Виктора Олейника. По данным источника, он погиб в результате удара по командному пункту 110-й отдельной механизированной бригады. Минобороны России эту информацию не комментировало.

