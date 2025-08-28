В Великой Чернечине Сумской области ликвидировали подполковника ВСУ Виктора Олейника, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Он умер в результате удара по командному пункту 110-й отдельной механизированной бригады.

В населенном пункте Великая Чернечина Сумской области <…> ликвидирован подполковник ВСУ Олейник Виктор Владимирович, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Олейник Вольское высшее военное училище тыла. Предположительно, он служил в ВСУ в качестве замкомандира по тылу 110-й бригады.

Ранее сообщалось, что украинский военный Александр Маняхин, поклявшийся не выступать против России, ликвидирован в Черниговской области. Известно, что он был одним из выживших после Иловайского котла в 2014 году.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что потери Вооруженных сил Украины в результате действий российских группировок войск составили порядка 1220 военных за сутки. По информации ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ лишились более 160 солдат, группировки «Запад» — свыше 220, «Южной» — более 185, «Центра» — до 400.