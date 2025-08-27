День знаний — 2025
27 августа 2025 в 17:56

Обещавший не выступать против России военный ликвидирован на Украине

В Черниговской области ликвидировали военного ВСУ Маняхина

Украинский военный Александр Маняхин, поклявшийся не выступать против России, ликвидирован в Черниговской области, передает Telegram-канал «Военндело». Авторы канала отметили, что он был одним из выживших после Иловайского котла в 2014 году.

На канале напомнили, что после освобождения военный пообещал больше не противостоять РФ, но слова не сдержал и был убит в результате удара FPV-дрона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что потери Вооруженных сил Украины в результате действий российских группировок войск составили порядка 1220 военных за сутки. По информации ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ лишились более 160 солдат, группировки «Запад» — свыше 220, «Южной» — более 185, «Центра» — до 400.

Также стало известно, что ВС РФ с помощью авиабомбы ФАБ-3000 нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, ликвидировано командование. Президент Украины Владимир Зеленский дважды награждал соединение с начала СВО. Минобороны России эту информацию не комментировало.

