Уроженца Азербайджана арестовали за попытку хищений на 919 млн рублей Азербайджанского бизнесмена Новрузова арестовали на Кубани за попытку хищений

Краснодарский краевой суд оставил под стражей уроженца Азербайджана и бизнесмена Шахлара Новрузова, директора ООО «Кафе „Старый Баку“» и ООО «Дар Фрут», а также владельца погрузочного терминала в Туапсе, сообщает «Коммерсант». В материале говорится, что мужчину подозревают в покушении на крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму порядка 919 млн рублей.

Он останется под стражей до 26 сентября 2025 года. Уточняется, что адвокат обвиняемого просил суд смягчить меру пресечения, но следователь заявил, что Новрузов может попытаться скрыться от следствия.

Ранее в ФСБ информировали, что следователи установили причастность бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова к хищению у страны предприятия «Дагнефтепродукт» стоимостью 100 млрд рублей. Отмечалось, что компания уже возвращена государству.

До этого прокуратура завершила подготовку обвинительного заключения по громкому делу о хищении бюджетных средств руководителем компании «Биоэкопром» и коммерческим директором ООО «СВД Трэйд». Фигуранты подозреваются в присвоении 33 млн рублей.