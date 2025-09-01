День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 13:48

Боец «Азова» пойдет под суд за смерть мирного жителя

Боец «Азова» предстанет перед судом за наезд на жителя Мариуполя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перед судом предстанет военнослужащий из батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который намеренно сбил мирного жителя на автомобиле, сообщает региона. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики.

По версии следствия, в марте 2022 года 27-летний Анатолий Камышенко с сослуживцем передвигались на автомобиле по улицам Мариуполя. Они заметили шедшего по проезжей части гражданского.

После этого находившийся за рулем машины Камышенко превысил скорость и совершил наезд на мужчину. В результате полученных множественных травм потерпевший скончался на месте преступления, — сказано в сообщении.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что украинский дрон атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области. По его словам, удар был нанесен целенаправленно: противник понимал, что бьет не по обычному гражданскому транспорту, а по машине скорой помощи.

