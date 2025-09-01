Боец «Азова» пойдет под суд за смерть мирного жителя Боец «Азова» предстанет перед судом за наезд на жителя Мариуполя

Перед судом предстанет военнослужащий из батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который намеренно сбил мирного жителя на автомобиле, сообщает региона. Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики.

По версии следствия, в марте 2022 года 27-летний Анатолий Камышенко с сослуживцем передвигались на автомобиле по улицам Мариуполя. Они заметили шедшего по проезжей части гражданского.

После этого находившийся за рулем машины Камышенко превысил скорость и совершил наезд на мужчину. В результате полученных множественных травм потерпевший скончался на месте преступления, — сказано в сообщении.

