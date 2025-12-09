ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 19:59

Путин раскрыл, как жители городов в зоне СВО встречают бойцов ВС России

Путин: жители городов в зоне СВО ждут прихода российских войск

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Гражданское население, оставшееся в городах зоны специальной военной операции, встречает российских военнослужащих словами о том, что их долго ждали, заявил президент России Владимир Путин на заседании с членами Совета по правам человека. По его словам, именно так эти люди отвечают на вопрос о том, почему они не покинули свои дома, передает сайт Кремля.

На их вопрос, на вопрос наших военных: «Почему вы отсюда не ушли своевременно?» — ответ простой: «Мы ждали вас, ждали русские войска, войска России», — сказал президент.

Ранее глава государства заверил, что все разрушенные в период специальной военной операции объекты на территории российских регионов будут восстановлены. Задача властей — оказать поддержку каждому гражданину, пострадавшему в результате противостояния, отметил он.

Кроме того, президент заявил, что все военнослужащие, участвующие в обороне страны, обязаны получать равный объем поддержки вне зависимости от формального статуса проводимой операции.

Владимир Путин
СВО
ВС РФ
мирные жители
