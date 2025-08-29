Суд решил судьбу наследницы создателя сырков «Б. Ю. Александров»

Московский городской суд поддержал решение нижестоящего суда, который отказался исключать из числа наследников основателя компании «Ростагроэкспорт» и бренда «Б. Ю. Александров» Бориса Александрова его дочь Екатерину, сообщает РИА Новости. Согласно материалам дела, апелляцию в суд подала внебрачная дочь бизнесмена Наталья Кокота.

В иске женщина утверждала, что Екатерина «является недостойным наследником». По мнению Кокоты, ее сестра подделала договоры отчуждения прав и само завещание отца, чтобы товарные знаки на продукцию перешли в ее собственность. Однако в процессе разбирательств было установлено, что Александрова не предпринимала никаких действий, направленных против других наследников, ее отца и исполнения его последней воли.

Помимо всего прочего, суд не обнаружил фактов, что Екатерина пыталась каким-то образом увеличить положенную ей долю наследства. В связи с этим Черемушкинский суд Москвы объеме отказал в удовлетворении требований Кокоты и оставил право на товарные знаки за Александровой. Мосгорсуд это решение утвердил.

Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения, — говорится в документе.

