Новая часть Battlefield пострадала из-за слов разработчика о Чарли Кирке Battlefield 6 оказалась в центре скандала из-за насмешек разработчика над Кирком

Шутер от первого лица Battlefield 6 оказался в центре крупного скандала из-за насмешек одного из разработчиков видеоигры Брайана Дж. Одетта над убийством активиста-консерватора Чарли Кирка в США. Пользователи форума Reddit обратили внимание, что в социальной сети X дизайнер крайне жестко и иронично высказался о призыве одного из американских губернаторов почтить память политика.

Некоторые идеологии настолько отвратительны, что не заслуживают дебатов, и то, чем занимался Чарли Кирк, не было добросовестным. Это была подстрекательская риторика, призванная спровоцировать насилие, которое унесло его жизнь. Избавьте нас от вашей правоцентристской лести, губернатор, — сказал Одетт.

По мнению игроков, разработчик является «чрезмерно политизированным». Они назвали его пост «насмешкой над трагедией». Геймеры призвали голосовать «своими кошельками», начав бойкотировать релиз Battlefield 6.

Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что власти будут добиваться смертной казни для Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве Кирка. По ее словам, в Юте фигуранта уголовного дела может ждать расстрел.