Готовлю салат «Изумруд» за 10 минут — нужны всего 4 продукта

Салат «Изумруд» с горошком и огурцом — это легкое и свежее блюдо, которое радует простотой и пользой. В нем всего четыре компонента, но они настолько удачно сочетаются, что результат получается праздничным и нарядным. Такое угощение ценится за витаминный состав и нежный вкус, ведь в основе — свежие овощи и классические продукты, которые есть в каждом доме.

Чтобы приготовить салат «Изумруд», берут 200 граммов зеленого консервированного горошка, 2 свежих огурца среднего размера, 3 сваренных вкрутую куриных яйца и 100 граммов тертого сыра. В качестве заправки используют майонез или натуральный йогурт — около 3 столовых ложек.

Яйца натирают на терке, огурцы нарезают мелкими кубиками, сыр измельчают, а затем все соединяют с горошком в глубокой миске. Для заправки аккуратно вмешивают майонез или йогурт, перемешивая так, чтобы ингредиенты сохранили форму. Особенность этого блюда заключается в оригинальной подаче: верхний слой украшается тертым огурцом, что создает изумрудный оттенок и делает салат по-настоящему эффектным.

Готовый салат с горошком и огурцом подают в порционных креманках или в большой салатнице, украшая зеленью. Его можно приготовить как для семейного ужина, так и для праздничного застолья, ведь он не только вкусный, но и яркий.