На Украине сделали неутешительные выводы после шагов США Политолог Бортник: США превратились в наблюдателя в украинском кризисе

Роль США в кризисе на Украине меняется: теперь они больше наблюдатели, чем союзники Киева, выразил мнение украинский политолог Руслан Бортник в блоге на YouTube. По его словам, администрация главы Белого дома Дональда Трампа постепенно сокращает военную и финансовую помощь Украине. Одновременно сокращается и помощь Европе, что, по мнению Бортника, свидетельствует о стремлении Штатов полностью отстраниться от кризиса.

Мы видим, что администрация Трампа постепенно сворачивает военную финансовую помощь Украине. Объявленные на этой неделе $400 млн на следующий бюджетный год для Украины — это уже не помощь в практическом смысле, а больше финансирование необходимой США инфраструктуры на территории Украины — систем разведки, целеуказания, раннего ракетного предупреждения, — отметил эксперт.

Ранее в сенате США представлен законопроект, который предполагает регулярное перечисление замороженных российских активов в пользу Украины. По документу, администрация Соединенных Штатов должна будет переводить средства каждые три месяца.

Кроме того, постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Трамп не будет навязывать условия мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, соглашение возможно только при согласии обеих сторон.

Также Трамп заявил, что страна получает прибыль от поставок оружия на Украину, хотя это происходит «вопреки его желанию». Он отметил, что США продают вооружения НАТО, а те распоряжаются ими по своему усмотрению, в том числе поставляют их Киеву.