«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 04:50

Трамп рассказал, как США наживаются на украинском конфликте

Трамп: США наживаются на украинском конфликте, не желая этого

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты действительно получают прибыль от поставок оружия на Украину, заявил президент США Дональд Трамп. По словам политика, это происходит «вопреки его желанию».

Американский лидер рассказал, что США продают вооружения НАТО, а те, в свою очередь, поступают с ними, как хотят. В том числе передают Киеву, отметил он.

Мы не тратим деньги на этот конфликт. Его финансирует НАТО, они покупают нашу технику. На самом деле я не хочу зарабатывать на этом, но мы фактически зарабатываем, – пояснил Трамп.

Ранее известный российский предприниматель Виктор Бут, пробывший почти 15 лет в американской тюрьме, выразил мнение, что Трамп «берет европейцев на понт» в вопросе конфликта на Украине. Он уверен, что не нужно обращать внимания на то, что говорит глава Белого дома, так как он всегда пытается «лавировать» между разными позициями. Вместо этого Бут призвал «следить за руками этого ловкого фокусника политического цирка».

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что подход Трампа к урегулированию кризиса на Украине основан на здравом смысле. В Вашингтоне осознают необходимость опираться прежде всего на договоренности, достигнутые на саммите на Аляске, резюмировал он.

Дональд Трамп
США
Украина
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блокада ВСУ и «огневой мешок» в ДНР: новости СВО к утру 20 сентября
Связь с Зеленским, помощь СВО, ВНЖ на Украине: как живут актеры из «Сватов»
Появились кадры эвакуации россиян из отеля в Анталье
В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты
ВС России за прошедшие сутки отразили три контратаки ВСУ
Трамп высказался о нежелании украинцев продолжать конфликт
Командование ВСУ бросило на несколько дней группу военных без связи и еды
В Росавиации рассказали, запретят ли перевозку пауэрбанков в самолетах
Названа одна из малоочевидных схем мошенничества
Российский фигурист чисто откатал программу в отборе к ОИ-2026
В части Амурской области ввели режим ЧС после инцидента на путях
ВСУ перебросили HIMARS к границе ДНР
На Камчатке произошел еще один ощущаемый подземный толчок
«Казнь» Макрона, война с Тимати, долги и ФНС: как живет Хабиб Нурмагомедов
В США дали Зеленскому совет, как избежать потерь в рядах ВСУ
Снег, морозы до минус 15: погода в России 22–28 сентября, где будет плюс 32
США планируют переводить Украине средства из замороженных активов РФ
Утро в Волгоградской области началось с массированной атаки ВСУ
Врач рассказал, когда мужчине следует заводить первого ребенка
Готовим осенние сырники по необычному рецепту: с яблоками и тыквой!
Дальше
Самое популярное
«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Киркоров забрал детей из элитной школы в Дубае из-за Пугачевой
Шоу-бизнес

Киркоров забрал детей из элитной школы в Дубае из-за Пугачевой

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.