Трамп рассказал, как США наживаются на украинском конфликте Трамп: США наживаются на украинском конфликте, не желая этого

Соединенные Штаты действительно получают прибыль от поставок оружия на Украину, заявил президент США Дональд Трамп. По словам политика, это происходит «вопреки его желанию».

Американский лидер рассказал, что США продают вооружения НАТО, а те, в свою очередь, поступают с ними, как хотят. В том числе передают Киеву, отметил он.

Мы не тратим деньги на этот конфликт. Его финансирует НАТО, они покупают нашу технику. На самом деле я не хочу зарабатывать на этом, но мы фактически зарабатываем, – пояснил Трамп.

Ранее известный российский предприниматель Виктор Бут, пробывший почти 15 лет в американской тюрьме, выразил мнение, что Трамп «берет европейцев на понт» в вопросе конфликта на Украине. Он уверен, что не нужно обращать внимания на то, что говорит глава Белого дома, так как он всегда пытается «лавировать» между разными позициями. Вместо этого Бут призвал «следить за руками этого ловкого фокусника политического цирка».

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что подход Трампа к урегулированию кризиса на Украине основан на здравом смысле. В Вашингтоне осознают необходимость опираться прежде всего на договоренности, достигнутые на саммите на Аляске, резюмировал он.