21 сентября 2025 в 17:49

В Крыму сравнили санкции Украины с лаем злой беззубой собаки

Ректор КИПУ Якубов: санкции Зеленского являются пустым маранием бумаги

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Включение Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова в санкционный список Украины является пустым маранием бумаги, заявил в беседе с РИА Новости ректор КИПУ Чингиз Якубов. Произошедшее он в шутку сравнил с лаем злой беззубой собаки.

Все это напоминает шутку о лае злой собаки, но без зубов. Позиция университета четкая и однозначная с первых дней Крымской весны. Мы за Россию, за нашего президента. Если же Зеленскому нравится марать бумагу, то это его личные проблемы, — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, патовая ситуация на фронте и тотальное разочарование Европы в Украине ставит нынешнее руководство этой страны в щекотливое положение. Поэтому Киев снова и снова будет возвращаться к своему излюбленному методу — пиару, уточнил Якубов.

Он добавил, что университет после вхождения Крыма в состав России сделал огромный рывок вперед. КИПУ стал неотъемлемой частью российского образовательного пространства и демонстрирует высокие результаты, не отвлекаясь на «фантазии официального Киева», резюмировал ректор.

Ранее мэр Ялты Янина Павленко, комментируя свое включение в санкционный список Украины, заявила, что киевским властям необходимо «поставить диагноз». По ее мнению, можно вывезти комика из цирка, а цирк из комика — нет.

санкции
Украина
Крым
университеты
