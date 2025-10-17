Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 03:20

Мужчинам и женщинам назвали неочевидную причину репродуктивных проблем

Врач Попова: высокий уровень инсулина снижает у мужчин влечение к женщинам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Высокий уровень инсулина в организме оказывает негативное влияние на половое влечение и репродуктивную функцию у мужчин, снижая влечение к женщинам, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова. По ее словам, к резким скачкам этого гормона и развитию резистентности к нему часто приводит регулярное употребление пищи, богатой простыми углеводами.

Когда мы употребляем пищу, богатую простыми углеводами, организм вырабатывает большое количество инсулина, чтобы переработать поступившую глюкозу. Со временем клетки начинают терять чувствительность к инсулину, развивается резистентность к этому гормону. Его высокий уровень оказывает прямое влияние на половое влечение и репродуктивную систему. У мужчин высокий уровень инсулина приводит к снижению выработки половых гормонов, ухудшению качества спермы и снижению сексуальной активности, — пояснила Попова.

По ее словам, у женщин это часто выливается в синдром поликистозных яичников. Врач добавила, что лишний вес, который также является частым спутником высокого инсулина, создает дополнительные риски и осложнения при попытках зачать и выносить ребенка.

У женщин высокий уровень инсулина часто ассоциируется с синдромом поликистозных яичников, который характеризуется нарушением менструального цикла, бесплодием и проблемами с кожей и волосами. Женщины с лишним весом сталкиваются с дополнительными трудностями при попытке забеременеть и выносить ребенка, — резюмировала Попова.

Ранее диетолог Елена Устинова заявила, что после отказа от продуктов с содержанием простых углеводов — сахарозы, глюкозы и фруктозы — человек становится более энергичным. По ее словам, такое изменение в рационе способствует выведению лишней жидкости из организма и уменьшению отеков.

