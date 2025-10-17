Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 03:08

«Болезненный удар»: на Западе отреагировали на будущие переговоры США и РФ

Telegraph: переговоры Трампа и Путина в Будапеште станут ударом для ЕС

Будапешт, Венгрия Будапешт, Венгрия Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Предстоящий саммит с участием президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Будапеште может стать болезненным ударом для Европейского союза, пишет британское издание The Telegraph. Особое внимание уделяется политическим выгодам для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Заявление Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным в Будапеште для обсуждения ситуации на Украине станет болезненным ударом для Европы, — говорится в материале.

Как сообщает издание, проведение российско-американских переговоров в столице Венгрии может значительно укрепить авторитет принимающей стороны. Орбан, по мнению аналитиков, получит серьезные преимущества перед своими политическими оппонентами в ЕС. Это осложнит попытки европейских структур ослабить его влияние внутри объединения.

Саммит станет неожиданностью для тех представителей Евросоюза, кто рассчитывал на смену власти в Венгрии. Речь идет о консервативном политике Петере Мадьяре, который, согласно опросам, опережает действующего лидера и выступает за укрепление связей с ЕС.

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Трампа и Путина, состоявшийся в четверг, стал восьмым за последнее время. Он является самым продолжительным с начала второго срока американского президента.

Дональд Трамп
Владимир Путин
переговоры
Виктор Орбан
