Названо два потенциальных места встречи Трампа и Путина в Будапеште

Столица Венгрии рассматривается в качестве возможного места проведения саммита лидера России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости. Для важного политического события могут быть выбраны крупнейший в стране стадион имени Ференца Пушкаша или историческое здание правительства Венгрии «Монастырь кармелитов».

Будапешт предложил Путину Трамп в ходе их телефонных переговоров. Российская сторона оперативно поддержала эту инициативу.

На данный момент выбирается площадка для встречи. Ряд источников не исключают, что выбор падет на стадион или монастырь. Однако также рассматривается восстановленный архитектурный комплекс с садом на Замковом холме в Буде. Эти локации уже зарекомендовали себя как подходящие для мероприятий высокого уровня.

Как отмечают аналитики, здание «Монастырь кармелитов» обладает особым дипломатическим статусом. В последние годы здесь проходили встречи премьер-министра Виктора Орбана с лидерами Китая, Израиля, Турции и других государств. Дворец в стиле барокко, сохранивший историческое название, служит не только местом заседаний правительства, но и резиденцией главы венгерского кабинета министров.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто дал невероятно оптимистическую оценку состоявшемуся разговору президентов России и США. Он подчеркнул важность их предстоящей личной встречи.