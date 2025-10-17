Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 10:10

Проживший более века экс-премьер умер в Японии

Экс-премьер Японии Мураяма умер в возрасте 101 года

Фото: Stringer/Xinhua/Global Look Press

Бывший премьер-министр Японии Томиити Мураяма ушел из жизни в возрасте 101 года, сообщило агентство Kyodo. Он руководил страной в середине 1990-х годов и вошел в историю своими знаковыми заявлениями.

Мураяма пришел в парламент в 1972 году как представитель Социалистической партии. Спустя более 20 лет он возглавил правительство, сформировав редкую коалицию из трех различных политических сил.

Период его премьерства оказался одним из самых сложных для Японии в новейшей истории. Именно в это время произошло разрушительное землетрясение в Кобе и газовая атака в токийском метро, организованная сектой «Аум Синрике» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена).

Наибольшую известность Мураяме принесло так называемое «Заявление Мураямы», в котором он принес официальные извинения за ущерб, причиненный Японией другим азиатским странам в годы Второй мировой войны. Этот документ стал важным шагом в осмыслении исторического прошлого.

Он покинул пост премьера в 1996 году, уступив его Рютаро Хасимото. После этого Мураяма еще несколько лет продолжал политическую деятельность, а в 2000 году окончательно ушел из большой политики.

Ранее в Волгограде скончался бывший командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии генерал Николай Акимов. На момент смерти ему было 69 лет. По предварительной информации, у покойного военачальника было онкологическое заболевание.

