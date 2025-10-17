Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:08

Российские туристы проявили «исторический» интерес к Японии

АТОР: число поездок россиян в Японию выросло до рекордных 129 тыс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За первые девять месяцев 2025 года россияне совершили 129 тыс. поездок в Японию — это наивысший показатель за всю историю наблюдений, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Интерес к стране растет благодаря доступным авиабилетам и возможности комбинировать маршруты с поездками в Китай.

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда за весь год с прямыми рейсами Японию посетили около 120 тыс. российских туристов. Этот показатель оставался максимальным до нынешнего года.

Ориентировочная стоимость тура в Японию с перелетом на сезон сакуры 2026 года начинается от 210-250 тыс. рублей на человека при размещении в отелях категории две-три звезды. Стоимость программ на семь-восемь дней без перелета стартует от 110-120 тыс. рублей на человека, — отметили в АТОР.

Ранее стало известно, что японское посольство в России намерено открыть визовые центры в 2026 году. Подобное решение приняли из-за заметного роста числа обращений от граждан РФ, которые хотят посетить азиатскую страну с туристической целью. Посольство добавило, что в ходе конкурса проектов будет выбран частный подрядчик для реализации инициативы. Представители дипмиссии также сообщили, что период выполнения обязательств по визовым центрам — с 9 января по 31 марта 2026 года.

