18 октября 2025 в 06:10

Аналитик увидела в жестах Зеленского подобострастие Трампу

Профайлер Браун: Зеленский заискивал перед Трампом в Белом доме

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Global Look Press

Во время встречи в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский демонстрировал подобострастное поведение по отношению к главе Белого дома Дональду Трампу, заявила РИА Новости всемирно известный аналитик по языку тела Трейси Браун. По мнению эксперта, украинский лидер осознанно занимал более низкую позицию, чтобы добиться расположения американского коллеги.

Специалист по невербальному общению отметила, что Зеленский с первых минут взаимодействия явно ставил Трампа выше себя. В то же время сам хозяин Белого дома и его команда вели себя сдержанно и минимально использовали жесты, что, по словам Браун, является признаком уверенности в себе и своем положении.

Эксперт также обратила внимание на момент, когда Трамп заметно оживился. Это произошло при обсуждении российской стороны и возникшей неопределенности.

Трамп оживился. Он сделал свой «жест аккордеона». Так он обычно показывает, как превращает большие проблемы в маленькие и управляемые, — добавила Браун.

Профайлер Илья Анищенко ранее заявил, что президент Украины во время визита в Вашингтон выглядел подавленным и виноватым. Он напомнил, что раньше политик всегда активно взаимодействовал с собеседником, но на встрече с Трампом все было иначе.

