Перечислены участки фронта, где ВС РФ могут осуществить прорыв Дэвис: ВС России скоро могут освободить Купянск и Красноармейск

Западные лидеры ошибочно полагают, что у них есть время для многолетнего противостояния с Россией, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive озвучил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис. По его мнению, ситуация на линии соприкосновения может измениться в пользу Москвы уже в самое ближайшее время.

Американский военный эксперт указал, что западные политики не учитывают реальное положение дел на фронте. Так, российские войска находятся на пороге крупных успехов. Критическая ситуация складывается в районах Красноармейска (Покровска) и Купянска, где оборона Вооруженных сил Украины может рухнуть под натиском ВС России, считает Дэвис.

Они не учитывают проблемы на фронте. Прямо сейчас есть несколько ключевых участков фронта, которые вот-вот рухнут, — отметил полковник.

Ранее в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за последний год количество случаев самовольного оставления воинских частей ВСУ вдвое превысило показатель за первые 2,5 года кризиса. Всего с февраля 2022 года было возбуждено почти 290 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве.