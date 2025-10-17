Раскрыто, в каком случае семья из Казани не выселит экс-хозяйку из квартиры Юрист Русяев: экс-хозяйка может жить в квартире при наличии условия в договоре

Бывшая владелица имеет право проживать в квартире, приобретенной семьей Ахмадулиных из Казани, если это предусмотрено условиями договора, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. По его словам, выселение законным способом возможно только через суд.

История семьи Ахмадулиных, которая уже несколько лет не может заехать в купленную квартиру, наглядно показывает, насколько сложно бывает восстановить нарушенные права даже при наличии всех документов. Сделка прошла по закону, однако бывшая владелица отказалась освобождать жилье, утверждая, что сама стала жертвой мошенников. Пока спор не решен, Ахмадулины не могут пользоваться квартирой, за которую заплатили. Закон допускает только одно основание для проживания бывшего владельца — если такое право было сохранено в договоре, — пояснил Русяев.

Он разъяснил, что если в документах отсутствует пункт о таком праве, собственник может требовать освобождения занимаемого помещения. По его словам, единственный способ добиться выполнения требования — обратиться в суд. Как отметил юрист, после вступления судебного решения в силу в дело вступает служба судебных приставов, которая уведомляет жильца о необходимости добровольного выезда в установленный срок.

В подобных ситуациях семье стоит действовать последовательно: получить свежую выписку из ЕГРН, направить письменное требование освободить квартиру, зафиксировать отказ и обращаться в районный суд по месту нахождения ответчика. Важно помнить, что даже если продавец подает встречный иск об оспаривании сделки, само по себе обращение не приостанавливает право собственности покупателя. Лишь суд может признать сделку недействительной, и такие решения выносятся крайне редко, когда доказано, что покупатель участвовал в мошеннической схеме, — добавил Русяев.

Он отметил, что если покупатель действовал добросовестно, то его право на жилье остается в силе, а бывший владелец должен освободить квартиру. Однако, по его словам, процесс разбирательств может затянуться.

Ранее сообщалось, что семья из Казани, приобретшая квартиру на вторичном рынке, не может въехать в свое жилье из-за нежелания предыдущей владелицы освободить помещение. Новые владельцы оформили ипотечный кредит в 2023 году для покупки недвижимости, но после завершения сделки столкнулись с проблемой невозможности использования квартиры.