Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 08:04

От обычной квартиры до роскошных апартаментов: 10 профессиональных секретов дизайна, о которых молчат мастера интерьера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каждый хотел бы иметь стильный и дорогой интерьер, но не все знают, как его сделать. Профессиональные дизайнеры используют особые приемы, которые превращают обычное пространство в роскошные апартаменты.

Главный секрет — грамотное освещение, визуально увеличивающее помещение и подчеркивающее детали. Натуральные материалы — камень, дерево, текстиль — создают атмосферу уюта и статуса. Нейтральные цвета с яркими акцентами делают интерьер современным и гармоничным.

Продуманная планировка и оптические иллюзии (зеркала, глянцевые поверхности) помогают расширить пространство даже в небольшой квартире. Скрытые системы хранения поддерживают порядок, а внимание к деталям — фурнитуре, ручкам, текстилю — создает ощущение продуманности.

Завершающий штрих — грамотно подобранный декор, который подчеркивает индивидуальность владельца.

Ранее сообщалось, что компактная кухня может быть удобной и просторной, если правильно подойти к ее организации. Для этого нужно знать современные приемы дизайна и эргономичные решения.

Читайте также
Ошибки в интерьере, которые крадут пространство: пять промахов, из-за которых маленькая квартира кажется теснее
Общество
Ошибки в интерьере, которые крадут пространство: пять промахов, из-за которых маленькая квартира кажется теснее
Большие люстры и маленькие квартиры: дизайнеры раскрыли скрытые риски
Общество
Большие люстры и маленькие квартиры: дизайнеры раскрыли скрытые риски
Маленькая кухня — не приговор: 7 секретов дизайнеров по превращению тесного пространства в функциональное чудо
Общество
Маленькая кухня — не приговор: 7 секретов дизайнеров по превращению тесного пространства в функциональное чудо
Дизайнер раскрыла, почему в моду вошел русский стиль
Life Style
Дизайнер раскрыла, почему в моду вошел русский стиль
Раскрыто, в каком случае семья из Казани не выселит экс-хозяйку из квартиры
Регионы
Раскрыто, в каком случае семья из Казани не выселит экс-хозяйку из квартиры
интерьеры
дизайнеры
квартиры
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп оценил идею о строительстве тоннеля между Россией и Аляской
Главу объединения частных детективов арестовали за госизмену
В Финляндии рассказали о разгульных вечеринках Стубба
В Британии дали неутешительный прогноз для остатков ВСУ в Донбассе
Журналисты снова высмеяли гардероб Зеленского
Умер отказавшийся от американского паспорта обладатель Нобелевской премии
В Госдуме заявили об эпидемии вейпов в России
«Впечатляюще»: отец Илона Маска сравнил Москву, Вашингтон и Лондон
Европа обновила рекорд по потреблению газа
Раскрыта судьба пострадавшей на Камчатке туристки
В Госдуме объяснили, чем чревата несвоевременная замена счетчиков
«Вашингтон» с Овечкиным разгромил «Миннесоту» в матче чемпионата НХЛ
Суд продлил арест пошутившему об инвалиде комику Останину
Стало известно о росте числа DDoS-атак в одной сфере
Как выбрать велотренажер для дома: гид по видам и функциям
Зеленский нашел странное место для пресс-конференции в США
Три человека погибли в результате взрыва на заводе «Авангард»
«Это ошибка с самого начала»: отец Маска выступил за ликвидацию Евросоюза
В США Ford отзывает около 625 тыс. авто из-за технических неисправностей
Едим и худеем! 10 простых и полезных рецептов завтраков на каждый день
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.