Маленькая кухня — не приговор: 7 секретов дизайнеров по превращению тесного пространства в функциональное чудо

Компактная кухня может быть удобной и просторной, если правильно подойти к ее организации. Для этого нужно знать современные приемы дизайна и эргономичные решения.

Отражающие поверхности — зеркала и глянцевые фасады визуально расширяют пространство, умножая свет. Светлые тона в отделке создают ощущение воздушности, а холодные оттенки добавляют свежести.

Угловые зоны и подоконники задействуются для хранения и рабочих поверхностей. Тем временем складная мебель и системы вертикального хранения освобождают место.

Многоуровневое освещение и рейлинги помогут поддержать порядок, а минималистичный подход с 2–3 основными цветами сделают интерьер гармоничным. Исследования показывают, что грамотно организованная маленькая кухня может быть на 30% функциональнее просторной, но хаотичной.

