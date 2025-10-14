Маленькая кухня — не приговор: 7 секретов дизайнеров по превращению тесного пространства в функциональное чудо

Компактная кухня может быть удобной и просторной, если правильно подойти к ее организации. Для этого нужно знать современные приемы дизайна и эргономичные решения.
Отражающие поверхности — зеркала и глянцевые фасады визуально расширяют пространство, умножая свет. Светлые тона в отделке создают ощущение воздушности, а холодные оттенки добавляют свежести.
Угловые зоны и подоконники задействуются для хранения и рабочих поверхностей. Тем временем складная мебель и системы вертикального хранения освобождают место.
Многоуровневое освещение и рейлинги помогут поддержать порядок, а минималистичный подход с 2–3 основными цветами сделают интерьер гармоничным. Исследования показывают, что грамотно организованная маленькая кухня может быть на 30% функциональнее просторной, но хаотичной.
