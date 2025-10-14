Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 14:07

Маленькая кухня — не приговор: 7 секретов дизайнеров по превращению тесного пространства в функциональное чудо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Компактная кухня может быть удобной и просторной, если правильно подойти к ее организации. Для этого нужно знать современные приемы дизайна и эргономичные решения.

Отражающие поверхности — зеркала и глянцевые фасады визуально расширяют пространство, умножая свет. Светлые тона в отделке создают ощущение воздушности, а холодные оттенки добавляют свежести.

Угловые зоны и подоконники задействуются для хранения и рабочих поверхностей. Тем временем складная мебель и системы вертикального хранения освобождают место.

Многоуровневое освещение и рейлинги помогут поддержать порядок, а минималистичный подход с 2–3 основными цветами сделают интерьер гармоничным. Исследования показывают, что грамотно организованная маленькая кухня может быть на 30% функциональнее просторной, но хаотичной.

Ранее сообщалось, что, когда простыни пахнут свежестью, сон становится комфортным и крепким. Регулярная чистка постельного белья важна не только для уюта, но и для здоровья.

