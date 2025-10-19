Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 03:24

Немцы мечтают лишить украинских беженцев гражданских пособий

Bild: около 70% опрошенных немцев требуют убрать выплаты украинским беженцам

Германия, Берлин Германия, Берлин Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Подавляющее большинство жителей Германии высказались против предоставления украинским беженцам гражданского пособия Bürgergeld. Согласно результатам опроса, проведенного институтом INSA по заказу газеты Bild, против таких выплат выступают около 70% респондентов.

Лишь 17% участников исследования поддержали сохранение существующей системы пособий для выходцев с Украины. Опрос проводился 16–17 октября среди 1003 респондентов и отражает растущее недовольство немецкого населения миграционной политикой.

Социологическое исследование также показало, что 62% немцев считают необходимым возвращение на родину мужчин призывного возраста, прибывших с Украины после начала конфликта. Против этой меры высказались только 18% опрошенных.

В настоящее время в Германии находятся более 1,29 млн украинцев, из которых около 700 тыс. получают пособие. По данным властей, примерно 480 тыс. из них находятся в трудоспособном возрасте.

Ранее МВД ФРГ озвучило, что количество приехавших в Германию молодых украинцев выросло в 10 раз. Это связано с тем, что Киев разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

беженцы
Германия
пособия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фтор: чем опасен, в какой еде больше всего, где подвох. Ликбез от врача
Россиян будут лишать водительских прав за прием некоторых лекарств
Визит Зеленского в Белый дом завершился унизительным финалом
В РАНХиГС озвучили, как россияне могут увеличить пенсию
В Госдуме решили добавить солнца в рабочие дни
ХАМАС уличило Израиль в нарушении соглашения
Дебют в кино, суды и долги, скандал из-за СВО: где сейчас Zivert
Немцы мечтают лишить украинских беженцев гражданских пособий
«Кранты»: в Киеве предсказали судьбу Зеленского
Стало известно, на кого возлагаются надежды по миротворческим силам в Газе
Лобовое стекло Boeing 737 MAX разбилось на высоте 11 тысяч метров
Борьба с раком и памятка на случай смерти: как живут Рыбин и Сенчукова
Вэнс жестоко высмеял протестную акцию «Нет королям»
«Заманивают ложью»: колумбийский наемник желает покинуть ВСУ
В Дохе завершились переговоры Афганистана и Пакистана
В Республике Сербской избрали исполняющего обязанности президента
Небо раскрасилось в цвета северного сияния над несколькими регионами РФ
Гол-шедевр, молодая звезда, лидерство в таблице: «Локомотив» разгромил ЦСКА
Израиль подтвердил получение новых останков заложников
Взятки, фейки, расизм: как фрик Борис Джонсон стал премьером Великобритании
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.