Немцы мечтают лишить украинских беженцев гражданских пособий

Подавляющее большинство жителей Германии высказались против предоставления украинским беженцам гражданского пособия Bürgergeld. Согласно результатам опроса, проведенного институтом INSA по заказу газеты Bild, против таких выплат выступают около 70% респондентов.

Лишь 17% участников исследования поддержали сохранение существующей системы пособий для выходцев с Украины. Опрос проводился 16–17 октября среди 1003 респондентов и отражает растущее недовольство немецкого населения миграционной политикой.

Социологическое исследование также показало, что 62% немцев считают необходимым возвращение на родину мужчин призывного возраста, прибывших с Украины после начала конфликта. Против этой меры высказались только 18% опрошенных.

В настоящее время в Германии находятся более 1,29 млн украинцев, из которых около 700 тыс. получают пособие. По данным властей, примерно 480 тыс. из них находятся в трудоспособном возрасте.

Ранее МВД ФРГ озвучило, что количество приехавших в Германию молодых украинцев выросло в 10 раз. Это связано с тем, что Киев разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.