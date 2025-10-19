Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 03:38

В РАНХиГС озвучили, как россияне могут увеличить пенсию

Эксперт РАНХиГС Подольская: переезд в другой регион РФ позволит увеличить пенсию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионеры в России имеют возможность увеличить размер получаемых выплат при смене места жительства или изменении семейных обстоятельств, сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. Одним из наиболее эффективных методов является переезд в регионы с действующими районными коэффициентами, пишет ТАСС.

Так, при переезде в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и ряда других пенсия будет увеличена на размер районного коэффициента на весь период официального проживания там, — сказала она.

Также значительное увеличение фиксированной выплаты предусмотрено при достижении 80-летнего возраста и при появлении иждивенцев. Эксперт добавила, что пенсионеры могут увеличить выплаты за счет предоставления документов о ранее неучтенном стаже или заработке.

Важным преимуществом обладает продолжение трудовой деятельности — работающие пенсионеры ежегодно получают автоматический перерасчет на основе страховых взносов. Кроме того, обладатели государственных наград имеют право на специальную доплату после подачи соответствующего заявления.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) предложил упростить механизм получения накопительной части пенсии. По мнению парламентария, существующие бюрократические процедуры затрудняют доступ граждан к их собственным средствам.

