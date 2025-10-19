Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 03:53

Визит Зеленского в Белый дом завершился унизительным финалом

Дэвис: Зеленского выставили на улицу после встречи с Трампом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

После визита к главе США Дональду Трампу президенту Украины Владимиру Зеленскому не позволили остаться в Белом доме для традиционного общения с прессой. Для Зеленского был выбран откровенно унизительный сценарий, его проводили на улицу, отметил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

Ему даже не разрешили провести брифинг для прессы в Белом доме. Вместо этого <…> они отправили его прямиком на улицу. Он стоял за пределами Белого дома, за забором, сказал Дэвис.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что политическая судьба президента Украины Владимира Зеленского оказалась под серьезной угрозой. По мнению эксперта, администрация США стала рассматривать украинского лидера как помеху для мирных переговоров. Это ставит под вопрос дальнейшее пребывание Зеленского у власти.

До этого стало известно, что Дональд Трамп решил отказать Украине в поставке дальнобойных ракет Tomahawk в том числе из-за того, что Москва четко донесла Вашингтону свою позицию по этому вопросу. Как заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, вопрос передачи вооружения был предметом политического торга между РФ и США.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Белый дом
конфузы
Визит Зеленского в Белый дом завершился унизительным финалом
