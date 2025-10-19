Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 04:40

Поддержка НАТО и ЕС конфликта на Украине получила резкую оценку

Постпред РФ Ульянов: НАТО и ЕС поддержат конфликт Киева до последнего украинца

Михаил Ульянов Михаил Ульянов Фото: МИД РФ/Global Look Press

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале заявил, что страны ЕС и НАТО продолжат поддержку Киева до «последнего украинца». Дипломат высказал убеждение, что истинная цель западных стран далека от мирных инициатив.

По мнению российского постпреда, политика Европейского союза и Североатлантического альянса за последние три года однозначно свидетельствует об их намерениях. Он считает, что западные державы не заинтересованы в поиске дипломатического решения и прекращении боевых действий.

НАТО и ЕС продемонстрировали свою поддержку продолжения военных действий на Украине до тех пор, пока не останется последний украинец. Это правда или преувеличение? — написал Ульянов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште может обеспечить урегулирование конфликта на Украине. По его мнению, есть «серьезные шансы» для такого исхода. Он отметил, что Евросоюз сам изолировал себя от мирного процесса. Премьер подчеркнул, что Венгрия готова продолжать прикладывать усилия для того, чтобы помочь в урегулировании конфликта.

