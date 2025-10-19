«Уже около 100 граждан»: американцы продолжают гибнуть за ВСУ Число ликвидированных в зоне СВО американских наемников достигло сотни

С начала специальной военной операции на Украине российскими вооруженными силами было ликвидировано около ста американских наемников, воевавших на стороне ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По информации источников, эти лица принимали непосредственное участие в конфликте в составе украинских формирований.

Уже около 100 граждан США, принимавших участие в конфликте на стороне украинских боевиков, было ликвидировано на Украине с конца февраля 2022 года, — указано в сообщении.

Собеседник агентства также назвал имена недавно ликвидированных американских наемников. Среди них Максимилиан Джейкоб Арнетт, Уильям Фрэнсис Макграт, Джейсон Катченаго, Александр Ли Клинг и Томас Райли Гамбургер.

Информация о гибели многих из этих лиц подтверждается публикациями в социальных сетях иностранных подразделений и украинских средствах массовой информации. Данные о потерях среди иностранных наемников регулярно появляются в открытых источниках, что позволяет отслеживать масштабы участия граждан других стран в конфликте на Украине.

Ранее жительница Колумбии Лейди Йолима Ниньо заявила, что ищет брата Карлоса Андреса Ниньо, который в ноябре 2024 года присоединился к ВСУ. По словам женщины, ее брат так и не получил обещанных выплат за службу.