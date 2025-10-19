Раскрыто, когда большая разница в возрасте будет проблемой для пары Психолог Михеичева: возрастной разрыв будет проблемой при разном опыте партнеров

Разница в возрасте может стать препятствием для пар из-за различий в опыте, заявила NEWS.ru социальный и психоаналитически ориентированный психолог Александра Михеичева. По ее словам, в данном случае необходимо честно обсуждать свои желания и корректировать динамику отношений.

Большая разница в возрасте в паре — не препятствие, но и не гарантия гармонии. Главное не годы в паспорте, а зрелость партнеров. В долгосрочной перспективе важно, чтобы отношения не превращались в схему «учитель — ученик» или «родитель — ребенок». Когда разница опыта слишком велика, один может неосознанно брать власть, а другой — зависеть эмоционально или материально. Такие роли редко выдерживают испытание временем: ведь здоровые отношения строятся на равенстве и уважении границ, — пояснила Михеичева.

Однако она подчеркнула, что разница в возрасте между партнерами может создать ощущение стабильности, при котором старший становится опорой, источником мудрости и уверенности, а младший — приносит энергию, любопытство и живость. По словам психолога, на определенных жизненных этапах это сочетание помогает обоим: один находит вдохновение, другой ощущает свою ценность и необходимость.

Еще один вызов — разные этапы жизни. То, что для одного — время активных карьерных и социальных амбиций, для другого может быть периодом усталости или переоценки. Если партнеры способны открыто говорить о своих потребностях и перестраивать ритм отношений, то союз может быть устойчивым, — добавила Михеичева.

