07 ноября 2025 в 11:30

«Мужчины — это не коза»: Волочкова раскрыла отношение к женатым

Волочкова заявила, что ей не стыдно привлекать внимание женатых мужчин

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова высказалась о женатых мужчинах, отметив, что ей не стыдно привлекать их внимание. В подкасте Kiss на YouTube бывшая прима Большого театра призналась, что представители противоположного пола «слетаются» на нее как мотыльки. По словам Волочковой, любая женщина может сделать так, что мужчина не посмотрит на другую.

Мужчины — это не коза на веревке. <…> Любая женщина может сделать так, что мужчина не посмотрит в сторону другой, — подчеркнула балерина.

Волочкова отметила, что то же самое касается сильного пола. Балерина убеждена, что это работа как мужчины, так и женщины. Она задалась вопросом, почему нельзя принимать ухаживания от поклонников, а также возмутилась, что не должна испытывать чувство вины за привлечение внимания. Также Волочкова назвала себя сексуальной натурой.

Ранее балерина поцеловала 29-летнего блогера Рому Желудя на съемках шоу «Звезды под капельницей». Знаменитости принимают участие в реалити, где звезды проходят лечение в реабилитационном центре под наблюдением нарколога.

