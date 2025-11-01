Волочкова и Рома Желудь слились в страстном поцелуе Волочкова поцеловала блогера Желудя, который моложе ее на 20 лет

Балерина Анастасия Волочкова поцеловала 29-летнего блогера Рому Желудя на шоу «Звезды под капельницей» телеканала «Пятница». Знаменитости участвуют в реалити, где звезды лечатся в реабилитационном центре под наблюдением нарколога. Желудь моложе Волочковой на 20 лет.

Балерина признавалась, что много женщин мечтает о том, чтобы с ними хоть кто-нибудь «переспал». По словам Волочковой, удовольствие от близости для нее важнее денег. Главное для балерины — просыпаться с человеком, который ей нравится.

Желудь не раз называл себя зависимым от постельных утех и даже выпустил мемуары об этом. Неизвестно, есть ли между звездами реальные чувства или это был мимолетный порыв нежности.

Ранее Волочкова призналась, что помогала телеведущей Ксении Собчак покорять Москву. Балерина рассказала, как хорошо общалась с сенатором Людмилой Нарусовой, которая просила брать дочь на светские встречи.

Также Волочкова поделилась провокационной фотографией, где позировала в полуобнаженном виде. Знаменитость устроила съемки топлес на кожаном диване.