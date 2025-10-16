Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 16:42

Семья из Казани рискует потерять ипотечную квартиру из-за бывшей владелицы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Семья из Казани, купившая квартиру на вторичном рынке, не может заселиться в свое жилье из-за отказа прежней владелицы освобождать помещение, сообщает Telegram-канал Baza. Новые собственники оформили ипотечный кредит для приобретения недвижимости в 2023 году, однако после сделки столкнулись с невозможностью использования жилья.

Причиной конфликта стало мошенничество: бывшая хозяйка жилья передала полученные от продажи средства аферистам. Несмотря на предложение отсрочки выселения, женщина намерена оспорить договор купли-продажи через судебные инстанции.

Ранее иностранный гражданин предпринял попытку незаконного захвата жилого помещения в Санкт-Петербурге. Как установили правоохранители, злоумышленник изготовил фальшивый доверительный акт и организовал мнимую сделку купли-продажи с привлечением подставного лица.

Кроме того, в Москве семью с малолетним ребенком принудительно выселяют из жилья, приобретенного по ипотечной программе. По словам граждан, прежний хозяин недвижимости оказался мошенником.

