В Петербурге раскрыли попытку мошенничества с квартирой

Иностранец попытался завладеть чужой квартирой в Петербурге, сообщает Gazeta.SPb. Мужчина изготовил поддельную доверенность и попытался оформить фиктивную сделку с подставным покупателем.

Следствие выяснило, что в июле 2024 года подозреваемый придумал схему для незаконного получения прав на квартиру на улице Карбышева. Он представился арендатором, выманил у владельца нужные документы и подделал доверенность на право продажи жилья.

Чтобы прикрыть незаконность сделки, он положил в банковскую ячейку муляжи денег и обманул нотариуса, скрыв отсутствие полномочий. Однако нотариус обнаружил подделку, и преступный план был сорван.

