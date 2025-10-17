МВД накрыло сеть терминалов, «кормившую» телефонных аферистов

В Российской Федерации ликвидирована сеть абонентских терминалов, использовавшаяся для пропуска трафика мошеннических звонков и заведомо ложных сообщений о террористических актах, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее информации, данная коммуникационная инфраструктура была развернута на территории 11 регионов страны.

Деятельность криминального синдиката пресекли мои коллеги из БСТМ (Бюро специальных технических мероприятий. — NEWS.ru) МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России и полицейскими. <...> Ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика, которая использовалась в преступных целях, — сообщила Волк.

Операторы терминалов через мессенджеры предлагали гражданам трудоустройство в сфере технической поддержки малого бизнеса. Соискателям работы дистанционно передавали абонентские терминалы, способные функционировать как с установленными сим-картами, так и без их физического присутствия. Как пояснила представитель МВД, эта технология позволяла зарубежным преступникам осуществлять анонимные звонки с номеров российских операторов связи для совершения противоправных действий.

Ранее супружескую пару из Смоленской области заподозрили в поджоге здания банка. По данным правоохранительных органов, муж и жена стали жертвами обмана со стороны мошенников, которые под предлогом продления договора на услуги связи склонили их к противоправным действиям.