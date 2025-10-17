Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 10:31

МВД накрыло сеть терминалов, «кормившую» телефонных аферистов

В России ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика мошенников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Российской Федерации ликвидирована сеть абонентских терминалов, использовавшаяся для пропуска трафика мошеннических звонков и заведомо ложных сообщений о террористических актах, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее информации, данная коммуникационная инфраструктура была развернута на территории 11 регионов страны.

Деятельность криминального синдиката пресекли мои коллеги из БСТМ (Бюро специальных технических мероприятий. — NEWS.ru) МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России и полицейскими. <...> Ликвидирована сеть абонентских терминалов пропуска трафика, которая использовалась в преступных целях, — сообщила Волк.

Операторы терминалов через мессенджеры предлагали гражданам трудоустройство в сфере технической поддержки малого бизнеса. Соискателям работы дистанционно передавали абонентские терминалы, способные функционировать как с установленными сим-картами, так и без их физического присутствия. Как пояснила представитель МВД, эта технология позволяла зарубежным преступникам осуществлять анонимные звонки с номеров российских операторов связи для совершения противоправных действий.

Ранее супружескую пару из Смоленской области заподозрили в поджоге здания банка. По данным правоохранительных органов, муж и жена стали жертвами обмана со стороны мошенников, которые под предлогом продления договора на услуги связи склонили их к противоправным действиям.

мошенники
МВД
Ирина Волк
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пассажир попросил другой самолет, когда увидел надпись на борту
Москалькова обвинила ВСУ в целенаправленном уничтожении журналистов
Лазарев прослезился во время своего грандиозного шоу в Москве
«Быть цветочком»: Пересильд вступила в новые отношения
Владельцы BMW обнаружили необычную проблему в своих машинах
«Будет «перетряска»»: Европе предсказали неутешительное будущее
Маск одним словом отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
«Хорошая была пара»: криминальный куколд убил любовника жены
«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову
«Бессмысленная эскалация»: американист о колебаниях Трампа по Tomahawk
В Нижнем Новгороде скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова
Политолог объяснил, почему Путин и Трамп встретятся в Венгрии вместо Турции
На Западе раскрыли, как Путин сумел переиграть Зеленского
Назван недуг, который Дайан Китон скрывала перед смертью
Теплые выходные или новые ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Петербургская школьница получила компенсацию после падения на гололеде
Туберкулез у двух школьников в Приморье привлек внимание СК
Госдума может рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве
Оператор дронов «КВН» за год разнес полсотни единиц бронетехники ВСУ
Тихановскую поставили перед неприятным выбором в Европе
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.