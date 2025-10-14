Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 13:15

МВД поможет оформить документы россиянам, которых депортируют из Латвии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

МВД РФ готово оказать содействие в оформлении необходимых документов для урегулирования правового статуса в России соотечественников, которых депортируют из Латвии, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале. Она отметила, что для этого случая постоянно функционирует рабочая группа. Волк подчеркнула, что работники Миграционной службы также помогут в решении других вопросов, связанных с деятельностью министерства.

В связи с возможной депортацией россиян из Латвийской Республики напоминаю, что в МВД России с прошлого года на постоянной основе действует рабочая группа, созданная для оперативного консультирования русскоязычных граждан, вынужденно покинувших территории прибалтийских государств, а также членов их семей, — говорится в сообщении.

Ранее посольство России в Риге опровергло слухи о депортации россиян из Латвии до оформления статуса жителя ЕС. Согласно латвийскому законодательству, процедура может начаться только через 30 дней после получения решения, поэтому утверждения о немедленной депортации преждевременны.

МВД
Ирина Волк
депортации
Латвия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрывал головы с помощью ИИ: что известно о 19-летнем убийце из Ухты
В Петербурге женщина погибла от отравления алкоголем
Россиянам назвали наиболее выгодные месяца для отпуска в 2026 году
Украинка в Польше с помощью дипфейков набрала кредиты на сограждан
Армия России отразила атаку дронов и безэкипажных катеров под Херсоном
Двух лошадей увезли из СНТ после жуткого нападения одной из них на женщину
Россиянам напомнили, что нужно делать на Покров Богородицы
Гульбишник по-белорусски: вкуснейшая запеканка с картошкой и грибами
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 октября, фото, видео
На «Госуслугах» появился новый способ защитить аккаунт
Военэксперт назвал сроки запуска в серию новых установок для Tomahawk
Раскрыт масштаб дезертирства в украинской армии
В России составят новые маршруты для беспилотных автомобилей
Беглый президент Мадагаскара пошел на необычный шаг на фоне протестов
Невролог раскрыл неожиданный симптом инсульта
В Петербурге ИИ оштрафовал бизнесмена на 50 тысяч рублей
США грозит катастрофа, которую предсказывал Жириновский
Погода в Москве в среду, 15 октября: ждать ли заморозки и мокрый снег
Водителей предупредили об опасности шипованных покрышек
«Потребность в поклонении»: психиатр о критике Трампом своего фото
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.