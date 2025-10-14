МВД поможет оформить документы россиянам, которых депортируют из Латвии

МВД РФ готово оказать содействие в оформлении необходимых документов для урегулирования правового статуса в России соотечественников, которых депортируют из Латвии, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале. Она отметила, что для этого случая постоянно функционирует рабочая группа. Волк подчеркнула, что работники Миграционной службы также помогут в решении других вопросов, связанных с деятельностью министерства.

В связи с возможной депортацией россиян из Латвийской Республики напоминаю, что в МВД России с прошлого года на постоянной основе действует рабочая группа, созданная для оперативного консультирования русскоязычных граждан, вынужденно покинувших территории прибалтийских государств, а также членов их семей, — говорится в сообщении.

Ранее посольство России в Риге опровергло слухи о депортации россиян из Латвии до оформления статуса жителя ЕС. Согласно латвийскому законодательству, процедура может начаться только через 30 дней после получения решения, поэтому утверждения о немедленной депортации преждевременны.