На Ямале смертность от туберкулеза упала почти вдвое

Смертность от туберкулеза в ЯНАО сократилась почти вдвое, сообщает «Ямал-Медиа». Это связано с ее устойчивым снижением на протяжении нескольких лет.

Согласно госпрограмме «Развитие здравоохранения ЯНАО» на 2025 год, уровень смертности от опасной инфекции снизился по сравнению с предыдущими годами. Как указано в постановлении правительства ЯНАО, этот показатель в прошлом составлял 6,4 случая на 100 тысяч жителей в год. Однако в текущем году ситуация улучшилась. Сейчас он снизился до 3,3 случая на 100 тысяч населения.

Что касается заболеваемости туберкулезом, то в 2024 году на Ямале его обнаружили у 92 человек, включая детей. Тем временем в 2022 году было зарегистрировано 130 новых случаев, а в 2023 году — 106.

Ранее инфекционист Марият Мухина заявила, что на территории Центральной России из-за дождей и холодов активизировались сальмонелла, пневмококк, золотистый стафилококк, кишечная палочка и стрептококк группы А. Кроме того, по словам врача, непогода спровоцировала пробуждение клостридии диффициле, менингококка и микобактерии туберкулеза.