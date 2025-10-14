В России растет спрос на вырванные зубы Вырванные зубы мудрости продают в России за 2-3 тысячи рублей

В России сформировался необычный рынок продажи вырванных зубов мудрости, где цены на биоматериал достигают нескольких тысяч рублей, сообщили в Telegram-канале «SHOT Проверка». Стоимость зубов варьируется от 500 рублей за поврежденные образцы до 2-3 тыс. за экземпляры в идеальном состоянии.

В материале говорится, что основными покупателями являются студенты стоматологических факультетов, которые используют зубы для отработки практических навыков — поиска каналов и препарирования.

Однако часть покупателей приобретает их для творческих целей — создания украшений и декоративных предметов. Из зубов изготавливают кулоны, кольца, а также используют для оформления рамок и зеркал, сообщил источник.

