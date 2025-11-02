Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025

Россиянка попала в реанимацию из-за неудачного удаления зуба

Жительница Красногорска в Московской области попала в реанимацию с абсцессом после того, как ей удалили зуб мудрости в частной клинике, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, операция была сложной, поскольку зуб был под наклоном. Уже на следующий день у девушки опухла шея и поднялась температура, при этом врач частной клиники рекомендовал ей лишь принимать антибиотики.

Как уточнил канал, спустя почти неделю пациентке не стало лучше, и она обратилась к лору. На приеме у нее диагностировали абсцесс. В итоге из-за серьезного воспаления россиянку пришлось оперировать под общим наркозом. Сама она решила не судиться с клиникой, поскольку учреждение выплатило ей материальную компенсацию.

Ранее житель Перми умер после удаления зуба мудрости. 35-летний мужчина обратился к врачу с острой болью, медик счел необходимым провести операцию по его удалению. После этого инфекция переросла в сепсис, мужчина впал в кому и через несколько дней скончался. У покойного жителя Перми остались жена и двое несовершеннолетних детей.

