День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 12:49

В Екатеринбурге задержали экстравагантную мошенницу

МВД: в Екатеринбурге задержали курьера мошенников с пятисантиметровыми ногтями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Екатеринбурге правоохранительные органы задержали 26-летнюю жительницу Первоуральска по подозрению в участии в мошеннической схеме, сообщает МВД. Отличительной особенностью арестованной стали неестественно длинные ногти, они достигали пяти сантиметров.

Преступники использовали классический сценарий обмана пожилых людей, представляясь сотрудниками государственных органов и убеждая жертв переводить сбережения на «безопасные» банковские счета. Задержанная выполняла функции курьера в этой преступной группировке. Ее наняли через мессенджер с обещанием заплатить 25 тыс. рублей за каждого обманутого пенсионера.

Само задержание произошло 26 ноября в районе Уралмаша, когда подозреваемая пыталась получить 900 тыс. рублей у 70-летней жительницы дома на улице Бакинских комиссаров. Общий ущерб от деятельности преступной группы превысил 3 млн рублей.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко говорил, что мошеннические кол-центры начали активно привлекать самих пострадавших к участию в преступных схемах, предлагая им возврат украденных средств. По его словам, такая тактика позволяет преступным группам компенсировать потери от регулярных задержаний курьеров. Эксперт пояснил, что злоумышленники фактически ищут новых бесплатных сотрудников, которых не жалко потерять при задержании правоохранительными органами.

