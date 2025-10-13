Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 10:44

МВД объявило в розыск Владимира Кара-Мурзу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

МВД России объявило в розыск политика Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который был освобожден из колонии в 2024 году в результате обмена с Западом. В базе ведомства указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако ее номер не уточняется.

Разыскивается по статье УК, — говорится в сообщении.

Ранее Кара-Мурза сообщил о существовании неофициальных контактов между украинскими властями и российской эмигрантской оппозицией. Он выразил намерение вывести эти переговоры на высший уровень.

До этого стало известно, что Кара-Мурза погасил долг почти на 400 тысяч рублей, оплатив уголовный штраф по статьям за госизмену и распространение фейков о ВС РФ. Отмечается, что он должен еще 300 тысяч рублей за административное правонарушение.

В августе прошлого года в аэропорту Анкары состоялся обмен заключенными между Россией и США. Кара-Мурза, приговоренный к 25 годам колонии по делам о госизмене и фейках о российской армии, оказался в списках.

Владимир Кара-Мурза
иноагент
розыск
МВД
