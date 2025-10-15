Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 12:36

Суд заочно арестовал Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС России

Владимир Кара-Мурза Владимир Кара-Мурза Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Басманный суд Москвы заочно арестовал политика Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в рамках уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Публицист обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах России и участии в экстремистской организации.

Удовлетворено ходатайство следствия о заочном аресте, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило Кара-Мурзу в розыск. В ведомстве напомнили, что политик, приговоренный к 25 годам колонии по делам о государственной измене и фейках, был освобожден из колонии в 2024 году в результате обмена с США.

До этого в международный розыск объявили главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По информации правоохранительных органов, решение связано с обвинениями в нарушении правил деятельности иностранного агента. 6 октября Головинский суд Москвы заочно арестовал Дзядко.

Хорошевский суд Москвы тем временем заочно арестовал блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК (нарушение порядка деятельности иноагента). Дело возбудили после привлечения блогера к административной ответственности за тот же проступок.

суды
аресты
Владимир Кара-Мурза
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малыш скончался на глазах у родителей из-за нескольких глотков чая
Экономист дала прогноз по инфляции в ноябре
Захарова обозначила Баку позицию по арестованным россиянам
Президент футбольного клуба «Ростов» ушел в отставку
VK CXhub выяснил, как российские компании работают с данными для маркетинга
«Энергия мысли»: Цивилев раскрыл, какие задачи стоят перед энергетикой РФ
Нецензурно уволенный самарский чиновник вышел на связь
«Не готовы терпеть»: HR-эксперт назвал причину частых увольнений зумеров
Юрист раскрыл, как Жидков может ответить на оскорбление Федорищева
Стало известно, чем занимается сын обвиняемого в растрате ректора СПбГУП
В Госдуме раскрыли, как изменятся цены на продукты после повышения НДС
Астроном раскрыл последствия столкновения Земли с солнечным протуберанцем
Таврический инвестиционно-экономический форум состоится в Москве
Назван самый продаваемый люксовый автомобиль в России
Комик-иноагент не смог обжаловать штраф из-за одной ошибки адвоката
Автоэксперт рассказал, почему зимние шины стоят дороже летних
Белорусскую туристку продали на органы Мьянме и сожгли ее тело
Эксперт рассказал, когда лучше покупать зимние шины
Кремль ответил на критику Трампа об экономике России
Пресненский суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 млрд рублей
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.