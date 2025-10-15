Суд заочно арестовал Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС России

Басманный суд Москвы заочно арестовал политика Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в рамках уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Публицист обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах России и участии в экстремистской организации.

Удовлетворено ходатайство следствия о заочном аресте, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МВД РФ объявило Кара-Мурзу в розыск. В ведомстве напомнили, что политик, приговоренный к 25 годам колонии по делам о государственной измене и фейках, был освобожден из колонии в 2024 году в результате обмена с США.

До этого в международный розыск объявили главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По информации правоохранительных органов, решение связано с обвинениями в нарушении правил деятельности иностранного агента. 6 октября Головинский суд Москвы заочно арестовал Дзядко.

Хорошевский суд Москвы тем временем заочно арестовал блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК (нарушение порядка деятельности иноагента). Дело возбудили после привлечения блогера к административной ответственности за тот же проступок.