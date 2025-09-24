Известному блогеру-иноагенту избрали меру пресечения

Хорошевский суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщили ТАСС в суде. Решение было принято по новому уголовному делу о нарушении закона о деятельности иностранных агентов.

Суд избрал меру пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Каца, — отметили в суде.

Кац обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК (нарушение порядка деятельности иноагента). Дело возбудили после привлечения блогера к административной ответственности за тот же проступок.

Блогер уже получал штрафы в размере 50 тысяч рублей и 40 тысяч рублей по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за производство материалов в Сети без маркировки о том, что контент создан иноагентом. Инцидент произошел в 2023 году. После этого Кац подал апелляцию. Однако Мосгорсуд не удовлетворил ее.

В октябре 2022 года Хорошевский суд оштрафовал блогера на 50 тысяч рублей за непредоставление отчетности о деятельности иноагента. В августе 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии в рамках дела о распространении фейков о российской армии.