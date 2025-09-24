Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 07:36

Известному блогеру-иноагенту избрали меру пресечения

Суд Москвы заочно арестовал блогера Каца за нарушение закона об иноагентах

Максим Кац Максим Кац Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Хорошевский суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщили ТАСС в суде. Решение было принято по новому уголовному делу о нарушении закона о деятельности иностранных агентов.

Суд избрал меру пресечения в виде заочного заключения под стражу в отношении Каца, — отметили в суде.

Кац обвиняется по части 2 статьи 330.1 УК (нарушение порядка деятельности иноагента). Дело возбудили после привлечения блогера к административной ответственности за тот же проступок.

Блогер уже получал штрафы в размере 50 тысяч рублей и 40 тысяч рублей по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за производство материалов в Сети без маркировки о том, что контент создан иноагентом. Инцидент произошел в 2023 году. После этого Кац подал апелляцию. Однако Мосгорсуд не удовлетворил ее.

В октябре 2022 года Хорошевский суд оштрафовал блогера на 50 тысяч рублей за непредоставление отчетности о деятельности иноагента. В августе 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии в рамках дела о распространении фейков о российской армии.

Россия
суды
Москва
блогеры
Максим Кац
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Угрозы дезертирством, огневой мешок для ВСУ: новости СВО к утру 24 сентября
Стало известно, где прячется сбежавший из суда экс-чиновник Росимущества
Россиянин не смог попасть в Китай из-за посещения Турции
В России пророчат массовую отставку губернаторов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 сентября: инфографика
В Минобороны раскрыли число сбитых за ночь над регионами России БПЛА
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 сентября
Минимум 14 человек погибли на Тайване из-за тайфуна
Известному блогеру-иноагенту избрали меру пресечения
В Британии обвинили фон дер Ляйен в эскапизме из-за происходящего в России
«Крутые, как обрыв»: военэксперт о неочевидной цели отправки ВСУ за границу
Диетические сырники с бананом — сладкий завтрак без лишних калорий
Еще три аэропорта России временно закрыты для полетов
Российского экс-офицера объявили в розыск за губительное предательство
«Вдыхали воздух свободы»: Захарова о скандальном ролике с польским лидером
ВСУ пытались повлиять на российских бойцов песнями Сердючки
Названа опасная болезнь, которая может скрываться за обычной усталостью
«Продажные шкуры»: генерал ответил, как ВСУ атакуют глубинные регионы РФ
Тайная жена, уход из театра, любовь к родине: как живет Александр Домогаров
МИД России предупредил о появлении дипфейка с участием Захаровой
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.