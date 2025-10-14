«Никто не услышит»: политолог об ответе США на слова Лукашенко о сделке

США будут игнорировать мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта, которые предлагает президент Белоруссии Александр Лукашенко, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, Запад не готов к переговорам.

На мой взгляд, [мирная] инициатива Лукашенко будет проигнорирована. Скорее всего, он выступил с ней, чтобы попытаться притормозить возможную эскалацию. Но сейчас Запад не готов к диалогу. В Минске раньше велись переговоры. Возможно, сейчас Белоруссия тоже хочет попытаться стать такой площадкой. Но я думаю, что никто не услышит об этой инициативе — слушать не хотят. Я думаю, она пройдет мимо этих ястребов и горячих голов, — пояснил Блохин.

Ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Минск и Вашингтон ведут обстоятельные переговоры по вопросам урегулирования украинского конфликта. Он отметил признание американской стороной роли Белоруссии в стабилизации ситуации.