В российском аэропорту задержали вербовщика террористической организации В Сочи задержали подозреваемого в вербовке в террористическую организацию

Сотрудники МВД России в международном аэропорту Сочи задержали жителя Туапсе, сообщила представитель ведомства Ирина Волк. Правоохранительные органы подозревают его в вербовке граждан РФ для участия в террористической организации.

Волк уточнила, что у правоохранителей имеются основания полагать, что задержанный мужчина сам состоял в рядах террористической организации. Представитель МВД отметила, что молодой человек действовал по указанию иностранного куратора. Он использовал интернет для поиска и вовлечения людей в противоправную деятельность.

В результате, по ее словам, подозреваемому удалось завербовать троих россиян. Эти лица, как и сам задержанный, планировали покинуть Россию и через третьи страны направиться на Украину, чтобы присоединиться к террористической организации.

Ранее в Волгограде сотрудники ФСБ задержали иностранца, который пытался привлечь местных жителей к участию в международной террористической организации. Мужчина публиковал в Сети материалы с признаками пропаганды терроризма.