Дальнобойщик покончил с собой после аварии на челябинской трассе

В Челябинской области дальнобойщик покончил жизнь самоубийством после ДТП, сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». По его данным, тело мужчины нашли в лесу.

Авария с участием дальнобойщика произошла в августе на трассе М-5 под Усть-Катавом: грузовик Shacman съехал в кювет во время ливня. Прибывшие на место спасатели обнаружили кабину пустой, что положило начало масштабным поискам, в том числе, с участием волонтеров «Лизы Алерт».

