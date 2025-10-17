Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 10:15

Дальнобойщик покончил с собой после аварии на челябинской трассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинской области дальнобойщик покончил жизнь самоубийством после ДТП, сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». По его данным, тело мужчины нашли в лесу.

Авария с участием дальнобойщика произошла в августе на трассе М-5 под Усть-Катавом: грузовик Shacman съехал в кювет во время ливня. Прибывшие на место спасатели обнаружили кабину пустой, что положило начало масштабным поискам, в том числе, с участием волонтеров «Лизы Алерт».

Ранее стало известно, что итальянский профессор Альфонсо Торелло, тело которого нашли в Москве, покончил с собой. По словам источника Starhit.ru, перед смертью ученый связывался с родными. Изначально следствие рассматривало несколько версий случившегося, в их числе — несчастный случай.

Кроме того в Улан-Удэ на бульваре Карла Маркса местные жители обнаружили тело мужчины на территории мусорной площадки. По данным правоохранительных органов, тело на помойку принесла родственница погибшего. Выяснилось, что мужчина был инвалидом и скончался в своей квартире, после чего его родственница, имеющая психическое расстройство, завернула тело в ткань и переместила на ближайшую мусорную площадку.

