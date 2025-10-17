Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 10:28

В Китае осудили убийство российского военкора в Запорожской области

КНР выступила против насилия в отношении журналистов после гибели военкора Зуева

Китай осуждает применение насилия в отношении журналистов, заявили в Министерстве иностранных дел КНР. Так в Пекине отреагировали на гибель военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, погибшего 16 октября в Запорожской области в результате атаки украинских войск, передает ТАСС.

Китай последовательно выступает против насилия в отношении журналистов и настоятельно призывает обеспечить эффективную защиту личной безопасности работников СМИ, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий, — заявил представитель китайского МИД Линь Цзянь в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Он попал под атаку дронов ВСУ, еще один журналист — Юрий Войткевич — получил ранение, сейчас он госпитализирован.

Китай
журналисты
военкоры
ВСУ
