В Китае осудили убийство российского военкора в Запорожской области КНР выступила против насилия в отношении журналистов после гибели военкора Зуева

Китай осуждает применение насилия в отношении журналистов, заявили в Министерстве иностранных дел КНР. Так в Пекине отреагировали на гибель военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, погибшего 16 октября в Запорожской области в результате атаки украинских войск, передает ТАСС.

Китай последовательно выступает против насилия в отношении журналистов и настоятельно призывает обеспечить эффективную защиту личной безопасности работников СМИ, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий, — заявил представитель китайского МИД Линь Цзянь в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Он попал под атаку дронов ВСУ, еще один журналист — Юрий Войткевич — получил ранение, сейчас он госпитализирован.