МИД Египта сообщил, что Россию приглашали на саммит по Газе

Российская сторона была приглашена на саммит по Газе в Шарм-эш-Шейхе, заявил на брифинге во время поездки в Нью-Дели министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты. По его словам, которые приводит ТАСС, сроки подготовки мероприятия были сжатыми. Дипломат отметил, что Китай также был приглашен на встречу.

Россия, а также Китай, они были приглашены, и мы ценим их поддержку прав палестинцев, — сказал Бадр Абдель Аты.

Он добавил, что нельзя игнорировать такие крупные силы, как Москва и Пекин. Египетский министр подчеркнул, что он находится в постоянном контакте с российским и китайским коллегами Сергеем Лавровым и Ван И.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против палестинского движения ХАМАС еще не завершена. Он подчеркнул, что будущая победа окажет влияние на дальнейшую жизнь.

До этого президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить насильственное разоружение ХАМАС, если движение откажется от добровольного выполнения требования. Он добавил, что не обязан объяснять методы, которые планируется использовать.